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ÖZET | Adana Demirspor 3-4 Rizespor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-3 mağlup ederek son 16'ya çıkan taraf oldu. Adana Demirspor - Rizespor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor - Rizespor 2-4 maç özeti ve golleri izle: Türkiye Kupası maç özetleri
Rizesporlu futbolcuların gol sevinci

Ziraat Türkiye Kupası 5 Turu'nda Rizespor, deplasmanda Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u 4-3 mağlup etti ve son 16 Turu'na kalmayı başardı.

Rizespor soyunma odasına 2 farkla girdi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Rizespor, 7. dakikada Sefa Yılmaz'ın harika golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. 45+1. dakikada ise Deniz Hümmet'in attığı golle iki farkla öne geçen Rizespor, soyunma odasına 2-0'lık avantajla girmeyi başardı.

Ertaç Özbir karşılaşmayı uzatmalara taşıdı

İkinci yarıya Emre Akbaba ve Erhun Öztümer'i oyuna alarak başlayan Montella'lı Adana Demirspor, üst üste ataklar yaptı ve aradığı golü 68. dakikada Akintola'nın penaltıdan gelen golüyle buldu. Beraberlik için Rizespor kalesini ablukaya alan Adana Demirspor'da 88. dakikada Samet Akaydın'ın ortasında kafa vuruşu yapan Emre Akbaba maça beraberliği getiren golü attı. 90. dakikada penaltı kazanan Rizespor'da Benhur Keser'in penaltısını Ertaç Özbir kurtardı ve kalesinde devleşti. Böylece karşılaşmanın 90 dakikası 2-2 bitti ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda 105. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'ın golüyle 3-2 öne geçen Rizespor, 109. dakikada ise Alberk Koç'un attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. 116. dakikada Yusuf Sarı'nın golüyle farkı 1'e indiren Adana Demirspor, son dakikalarda baskıyı arttırarak oynasada karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmadı ve Rizespor deplasmanda Adana Demirspor'u 4-3 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 Turu'na yazdırmayı başardı.

Adana Demirspor-Rizespor maç özeti

Adana Demirspor-Rizespor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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