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Adem Büyük maçtan sonra isyan etti: Bizi tehdit ediyor

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan ev sahibi ekipten Adem Büyük, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'e isyan etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adem Büyük maçtan sonra isyan etti: Bizi tehdit ediyor
Hüseyin Göçek

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi. Karşılaşma sonrasında hakem kararlara isyan eden Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, "Kendilerinin ne zannediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Haklısınız deyip, işin içinden çıkıyorlar"

Maçtan sonra 'Haklısınız' diyerek için işinden çıktıklarını söyleyen Büyük, "Kelimelerimi çok iyi seçmem gerekiyor. Bu kadarı da ayıp. Ne diyeyim ki? Keşke, içeri nasıl girdiklerini herkes görseydi. Haklısınız deyip, işin içinden çıkıyorlar. Belki bize kapatma cezası gelebilir. Ayıp ya! Ne diyeyim ki? Maç bitti, 'Haklısınız' deyip çıkıyorlar işin içinden. Neye haklıyız, maç bitti" dedi.

  • "Tehdit ettiler"
  • Tehdit edildiklerini belirten Adem Büyük, "Bir tanesi burada 'Siz alttan almazsanız, ben de alttan almam' diyor. Siz kimsiniz? Adam bizi burada tehdit etti. Ne yapalım biz şimdi. Bunlar kendilerini ne zannediyorlar?" ifadelerini kullandı.

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