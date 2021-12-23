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Yeni Malatyaspor Başkanı sinirlerine hakim olamadı Hüseyin Göçek'e saldırdı

Süper Lig’de oynanan Yeni Malayaspor-Kayserispor maçının ardından sahaya giren Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, maçın hakemi Hüseyin Göçek’e saldırmak isteyince ortalık bir anda karıştı.

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Haber Merkezi İHA
Yeni Malatyaspor Başkanı sinirlerine hakim olamadı Hüseyin Göçeke saldırdı
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek zor sakinleştirildi.

Süper Lig’in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor ile son dakika yediği gol ile 2-2 berabere kaldı.

Hakem Hüseyin Göçek’in bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek hakemlere saldırı girişiminde bulundu.

Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile hakemlere yaklaşamayan Başkan Gevrek’i ekipler güçlükle saha dışına çıkarabildi. Çılgına dönen Gevrek’in uzun süre sahadan çıkmaması sonucu hakemler de 20 dakika boyunda rehin kaldı.

Çevik kuvvet ekipleri hakem üçlüsünü koruma altına alırken, taraftarlar da ‘Adil Gevrek istifa’ sloganları attı.

  • Çok sayıda polis ekibinin sahada önlem alması ile çevik kuvvet kalkanları altında sahadan çıkarılan hakemlere, bu sırada da taraftarlar pet şişe atarak tepki gösterdi.
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