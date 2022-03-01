Spor Adem Büyükün yerine gelen isim belli oldu İşte Yeni Malatyasporun yeni hocası
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Adem Büyük'ün yerine gelen isim belli oldu: İşte Yeni Malatyaspor'un yeni hocası

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktörlük koltuğuna Cihat Arslan'ı getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adem Büyükün yerine gelen isim belli oldu: İşte Yeni Malatyasporun yeni hocası
dem Büyük ile Sivasspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarına çıkan Yeni Malatyaspor, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

Marius Sumudica'nın ardından takımın başına getirilen Adem Büyük'le de yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da teknik direktör bilmecesi sona erdi.

Sarı-siyahlıların yeni hocası Cihat Arslan oldu.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cihat Arslan son olarak Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.


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