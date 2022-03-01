Adem Büyük'ün yerine gelen isim belli oldu: İşte Yeni Malatyaspor'un yeni hocası

Marius Sumudica'nın ardından takımın başına getirilen Adem Büyük'le de yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da teknik direktör bilmecesi sona erdi.
Sarı-siyahlıların yeni hocası Cihat Arslan oldu.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Cihat Arslan son olarak Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.
✍️ Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/NlrkpyLY7W
✍️ Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/NlrkpyLY7W— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) March 1, 2022