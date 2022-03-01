Adem Büyük'ün yerine gelen isim belli oldu: İşte Yeni Malatyaspor'un yeni hocası

Dünya

Mültecileri ölüme iten Yunanistan'dan ırkçı karar: 'Onlar bizlerden biri' diyerek duyurdu

Yıllardır Orta Doğu ve Afrika'dan gelen gelen mültecilerin botlarını batırarak ölüme iten Yunanistan, Ukraynalı göçmenleri kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Onlar bizlerden biri" diyerek ırkçı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.