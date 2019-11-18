AEK asker selamı veren hentbolcu Yunus Özmusul’un sözleşmesini feshetti

Yunanistan spor kulubü AEK, Türkiye ile Belçika arasında Ekim ayında oynanan milli maç sonrasında asker selamı veren hentbolcu Yunus Özmusul’un sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı.

Takımının internet sayfasından yapılan açıklamada, "Kulübün değer ve ideallerini gözeten, takım tarafından kural ve yönetmeliklere uyulup uyulmadığını izleyen AEK yönetimi Yunus Özmusul’u davranışı nedeniyle takımdan çıkartmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Özmusul daha önce yaptığı açıklamada kulübün kararının "Yoğun taraftar baskısından kaynaklı olduğunu" söylemiş "Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Hatalı bir şey yapmadık. Her milli sporcunun yapması gereken davranışı yerine getirdik" demişti.

Ne olmuştu?

Milli hentbolcu Yunus Özmusul, Türkiye A Milli Hentbol Takımı’nın Belçika ile 27 Ekim tarihinde yaptığı mücadele sonrasında Barış Pınarı Harekatı’na destek vermiş ve takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı vermişti.

Olympiakos'ta da aynı skandal

Olympiakos Hentbol Takımı da oyuncusu Durmuş Ali Tınkır'ın asker selamı verdiği için sözleşmesini feshettiğini açıklamıştı.

Yunanistan'da skandal karar: Asker selamı veren milli hentbolcunun sözleşmesini feshettiler A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme son maçında Belçika’yı 33-24’lük skorla mağlup etti. Bu skorla gruptan lider çıkıp play-off oynamaya hak kazanan A Milliler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için maç sonu asker selamı verdi.Ay-yıldızlı ekibimizin önemli oyuncularından Durmuş Ali Tınkır'ın verdiği asker selamı, kulübü Olympiakos'u rahatsız etti. Skandal bir karara imza atan Yunan kulübü milli hentbolcunun sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Yunanistan’ın AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul da asker selamı verdiği için kadro dışı bırakıldı.Olympiakos ve AEK takımları aldıkları skandal kararlar resmi sitelerinden duyurdu; Mehmetçik'e desteği hazmedemediler: Alman kulübü Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı