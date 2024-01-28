Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda dün akşam 2 maç oynandı. Angola ve Namibya karşı karşıya geldi. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Angola 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş’lı yıldız Aboubakar’ın forma giydiği Kamerun ise Nijerya ile karşılaştı. Nijerya bu maçtan 2-0 galip ayrıldı ve çeyrek finalde Angola ile eşleşti. Peki, Afrika Uluslar Kupası ne zaman bitecek, final ne zaman? İşte detaylar.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN BİTECEK, FİNAL NE ZAMAN?
Afrika Uluslar Kupası final maçı 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Bu maçtan sonra turnuva sona erecek.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçları 2 Şubat 2024 Cuma günü oynanacak.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Afrika Uluslar Kupası yarı final maçları 7 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 20.00 ve 23.00’de oynanacak.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?
Afrika Uluslar Kupası 3.’lük maçı 10 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 23.00’de oynanacak.