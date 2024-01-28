Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda dün akşam 2 maç oynandı. Angola ve Namibya karşı karşıya geldi. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Angola 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş’lı yıldız Aboubakar’ın forma giydiği Kamerun ise Nijerya ile karşılaştı. Nijerya bu maçtan 2-0 galip ayrıldı ve çeyrek finalde Angola ile eşleşti. Peki, Afrika Uluslar Kupası ne zaman bitecek, final ne zaman? İşte detaylar.