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Spor

Afrika Uluslar Kupası ne zaman bitecek, final ne zaman?

Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Süper Lig’den de birçok yıldızın katıldığı turnuvada çeyrek final maçları 2 Şubat Cuma günü oynanacak. Yarı final maçları ise 7 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Peki, Afrika Uluslar Kupası ne zaman bitecek, çeyrek final, yarı final ve final maçları ne zaman? İşte detaylar.

09:51 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda dün akşam 2 maç oynandı. Angola ve Namibya karşı karşıya geldi. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Angola 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş’lı yıldız Aboubakar’ın forma giydiği Kamerun ise Nijerya ile karşılaştı. Nijerya bu maçtan 2-0 galip ayrıldı ve çeyrek finalde Angola ile eşleşti. Peki, Afrika Uluslar Kupası ne zaman bitecek, final ne zaman? İşte detaylar.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN BİTECEK, FİNAL NE ZAMAN?

Afrika Uluslar Kupası final maçı 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Bu maçtan sonra turnuva sona erecek.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçları 2 Şubat 2024 Cuma günü oynanacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Afrika Uluslar Kupası yarı final maçları 7 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 20.00 ve 23.00’de oynanacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

Afrika Uluslar Kupası 3.’lük maçı 10 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 23.00’de oynanacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİKSTÜR

AFRİKA ULUSLAR KUPASI GOL KRALLIĞI




#Afrika Uluslar Kupası
#Afrika Kupası
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