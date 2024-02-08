Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Afrika Uluslar Kupası yarı final maçları tamamlandı. Nijerya ve Fildişi Sahili finale yükselen takımlar oldu. Peki, Afrika Uluslar Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Afrika Uluslar Kupası final maçı 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S SPORT PLUS ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
NİJERYA - FİLDİŞİ SAHİLİ CANLI İZLE
NİJERYA - FİLDİŞİ SAHİLİ CANLI İZLE
AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİKSTÜR
AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİKSTÜR
AFRİKA ULUSLAR KUPASI GOL KRALLIĞI
AFRİKA ULUSLAR KUPASI GOL KRALLIĞI
#Afrika Uluslar Kupası
#Afrika Kupası
#final
1 saat önce