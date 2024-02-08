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Spor

Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı belli oldu: Nijerya - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta?

Afrika Uluslar Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Süper Lig’den de birçok yıldızın katıldığı turnuvada yarı final maçları 7 Şubat Çarşamba akşamı oynandı ve finale yükselen takımlar belli oldu. Nijerya - Güney Afrika'yı penaltı atışlarıyla eledi. Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçında kazanan 1-0'lık skorla Fildişi Sahili oldu ve finale yükselen 2. takım oldu. Peki, Afrika Uluslar Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

12:30 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:30 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Afrika Uluslar Kupası yarı final maçları tamamlandı. Nijerya ve Fildişi Sahili finale yükselen takımlar oldu. Peki, Afrika Uluslar Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.


AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası final maçı 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S SPORT PLUS ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

NİJERYA - FİLDİŞİ SAHİLİ CANLI İZLE

Nijerya - Fildişi Sahili maçını canlı izlemek için

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#Afrika Uluslar Kupası
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