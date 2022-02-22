Ahmet Çakar'dan flaş iddia: Yıldız isimin futbol hayatı bitti

Galatasaray'da Göztepe maçı kadrosuna alınmayan ve Fatih Terim'le fotoğraf paylaşması nedeniyle gündem olan Arda Turan hakkında Ahmet Çakar'dan flaş bir iddia geldi.

Arda'nın bu saatten sonra kadroya alınmayacağını ifade eden Çakar, yıldız oyuncunun futbol hayatının bittiğini öne sürdü.

Beyaz TV'de konuşan Çakar, "Arda Turan'ın futbol kariyeri 22.02.2022 itibarıyla bitmiştir. Bir daha kadroya alınmaz. Domenec Torrent'in açıklamaları ortada. Arda Turan gibi bir ismin bu saatten sonra alt ligde ya da Anadolu takımında oynayacağını düşünmüyorum" dedi.

Torrent: O fotoğraf üzerine yorum yapmak bile istemiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Göztepe maçı sonrası Arda Turan’ın Fatih Terim ile birlikte fotoğraf paylaştığı için mi kadroda olmadığı yönündeki soruya şu cevabı vermişti:

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"Sadece Arda değil Alparslan da yoktu kadroda. 22 tane oyuncumuz var. Sadece 19 oyuncu seçebiliyoruz. Aynı zamanda taktiksel bir seçim bu. Onları her gün antrenmanda izliyorum. Antrenmanda kötüler demiyorum. Rakibin yaptığı baskıya karşı bir oyunu grubu seçtik. Arda istediği insanla istediği fotoğrafı paylaşabilir. Bu soruyu bana değil ona sormanız lazım. Bizim için bu maçın önemi çok farklıydı. O fotoğraf üzerine yorum yapmak bile istemiyorum."

Arda Turan'ın Fatih Terim paylaşımı