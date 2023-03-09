Al İttihad-Al Nassr maçı TVNET'te

Ronaldo Al Nassr formasıyla çıktığı 7 maçta 8 gol attı.
Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nin 20. haftası bugün kritik bir maça sahne olacak.
Şampiyonluk mücadelesi veren Al İttihad ile Al Nassr takımları Kral Abdullah Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele TVNET'ten canlı yayınlanacak.
Maçı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, 46 puanla lider konumda bulunuyor. 44 puanlı Al İttihad ise ikinci sırada yer alıyor.