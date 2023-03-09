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Spor

Al İttihad-Al Nassr maçı TVNET'te

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin lideri Al Nassr, ikinci sırada yer alan Al İttihad ile bugün karşı karşıya gelecek. TVNET, Cristiano Ronaldo'nun da sahne alacağı maçı futbolseverlere buluşturacak.

11:49 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ronaldo Al Nassr formasıyla çıktığı 7 maçta 8 gol attı.

Ronaldo Al Nassr formasıyla çıktığı 7 maçta 8 gol attı.

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nin 20. haftası bugün kritik bir maça sahne olacak.


Şampiyonluk mücadelesi veren Al İttihad ile Al Nassr takımları Kral Abdullah Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele TVNET'ten canlı yayınlanacak.


Maçı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.


Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, 46 puanla lider konumda bulunuyor. 44 puanlı Al İttihad ise ikinci sırada yer alıyor.





#Suudi Arabistan Ligi
#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Al İttihad
16 dakika önce
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Al İttihad-Al Nassr maçı TVNET'te
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