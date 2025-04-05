Alanyaspor Bodrum FK maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde çalıştı.
Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma ve taktik çalışmayla sona erdi.
Gain Park Stadı'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK karşılaşması, saat 13.30'da başlayacak.