Alanyaspor-Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'de 29. hafta üst sıralar adına kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Geçtiğimiz hafta lider Trabzonspor'a karşı 10 kişi kaldığı maçta puan almayı başaran ve son haftalardaki yükselen grafiğini devam ettirmek isteyen Fenerbahçe, oynadığı son 10 karşılaşmada sadece Trabzonspor'a mağlup olan ve aldığı başarılı sonuçları devam ettirmek isteyen Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Mücadele Avrupa kupalarına gitme amacı olan iki takımı karşı karşıya getirecek.
Saat 19'da oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Alanyaspor'un 11'i;
- Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Awaziem, Novais, Milunovic, Emre, Juanfran, Furkan, Tayfur
Fenerbahçe'nin 11'i;
- Altay, Min-Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Ozan Tufan, Zajc, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun.