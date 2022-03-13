Spor Alanyaspor-Fenerbahçe | CANLI
FUTBOL FUTBOL

Alanyaspor-Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor-Fenerbahçe | CANLI
Alanyaspor-Fenerbahçe

Süper Lig'de 29. hafta üst sıralar adına kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Geçtiğimiz hafta lider Trabzonspor'a karşı 10 kişi kaldığı maçta puan almayı başaran ve son haftalardaki yükselen grafiğini devam ettirmek isteyen Fenerbahçe, oynadığı son 10 karşılaşmada sadece Trabzonspor'a mağlup olan ve aldığı başarılı sonuçları devam ettirmek isteyen Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Mücadele Avrupa kupalarına gitme amacı olan iki takımı karşı karşıya getirecek.

Saat 19'da oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Alanyaspor'un 11'i;

  • Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Awaziem, Novais, Milunovic, Emre, Juanfran, Furkan, Tayfur

Fenerbahçe'nin 11'i;

  • Altay, Min-Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Ozan Tufan, Zajc, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun.
Alanyada 11ler belli oldu

Alanya'da 11'ler belli oldu

Süper Lig'deki kritik maçın canlı anlatımı için tıklayın.
Dünya yıldızları ıslıklandı

Dünya yıldızları ıslıklandı

​Şampiyonlar Ligi'nden elenen PSG'de büyük kriz yaşanıyor.
Bakan Koca illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını paylaştı: Başkent zirvede

Erdoğan - Miçotakis görüşmesinin ayrıntıları belli oldu.

Rusya 30 roketle vurdu

Rusya 30 roketle vurdu

NATO eğitim üssüne yönelik saldırıda ölü sayısı artıyor.

Son hali görenleri kendine hayran bırakacak.

Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağlıyor.
Bahşiş terörü kamerada

Bahşiş terörü kamerada

Bir kilometre gelin arabasının üzerinde gitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.