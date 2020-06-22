Süper Lig'de 28. haftanın kapanışında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oluyor. Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımını ve tüm detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

İlk 11'ler

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse.

Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse. Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdükadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

Alanyaspor-Trabzonspor maçını saat 21.00'de beINSPORTS 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.