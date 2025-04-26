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Alanyaspor Trabzonspor maçına hazır

Alanyaspor Trabzonspor maçına hazır

14:5626/04/2025, Cumartesi
AA
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.


Papara Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, yarın saat 16.00'da başlayacak.




#Corendon Alanyaspor
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
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