Alexander Sörloth'un transferinde Trabzonspor'u saf dışı bırakmaya çalıştılar

Süper Lig’in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan bordo-mavililer, Alexander Sörloth krizine çözüm arıyor. Trabzon’a izinsiz olarak dönmeyen oyuncu için bordo-mavili kulüp yasal işlemleri başlatırken, yönetim ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde olağanüstü toplanarak yaşanan krizde izlenecek yol haritaları üzerinde değerlendirme yapıyor. Sörloth’ün restine karşılık ise Karadeniz ekibi bir taraftan Alman Kulübü Leipzig ile pazarlıklarını yürütüyor.

Norveçliler Sörloth'un tercihini duyurdu

Öte yandan Norveç basını, Sörloth'un ülkesinde olduğunu ve Trabzonspor'un transferi için Leipzig ile anlaşmasını beklediğini açıkladı.

Leipzig yönetiminin transfer oyunu sözleşmeyi görünce boşa çıktı

Konuyla ilgili önemli bilgiler de gelmeye başladı. Oldukça karışık bir sözleşmeye sahip olan Sörloth için Alman kulübü, ilk aşamada oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ile temasa geçti ve transferi İngiliz kulübüyle görüşmek istedi. Kontratın detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olduktan sonra Trabzonspor'la temasa geçen Alman kulübü ilk aşamada yaptığı tekliflerde bordo mavilileri ikna edememişti. Ancak oyuncu kanadıyla büyük ölçüde anlaşan ve milli takım kampına çıkarma yapan Leipzig, futbolcu tarafını transfer için ikna etti ve oyuncunun bu hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına çıkmaması yönünde tavsiyede bulundu.

Trabzonspor ve Crystal Palace bonservisi nasıl bölüşecek?

Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen oyuncunun bonservisi İngiliz kulübü Crystal Palace’da bulunuyor. Bu sezon maçların yüzde 50’sinde oynaması halinde 6 Milyon Euro karşılığında oyuncunun hakları Trabzonspor’a geçecekti. Ciddi rakamların konuşulduğu transferde Crystal Palace da, bu transferden payına düşeni fazlasıyla almayı hedefliyor. Sörloth’un, Trabzon’a dönme ihtimali ortaya çıkarsa ve maçların yüzde 50’sinde forma giymesi halinde oyuncunun hakları bordo-mavili kulübe geçecek ama sonrasında 9 Milyon Euro’luk madde otomatik olarak yürürlüğe girecek ve Sörloth'un İngiliz kulübüne dönme olasılığı ortaya çıkacak. Ancak oyuncu konuya muhatap olan tarafların bir an önce anlaşarak transferinin bir an önce Alman Kulübüne gerçekleşmesini bekliyor. Bordo-mavili kulüp ise düşük rakamlara oyuncunun transferine yanaşmıyor. Trabzonspor, bu transferden İngiliz Kulübüne ödeme yapmadan 15 ile 20 Milyon Euro arası bir rakamı kasasına sokmayı hedefliyor. Trabzonspor ve İngiliz Kulübü Crystal Palace arasında da görüşmeler sürüyor. Norveçli oyuncudan gelecek olan rakamın nasıl bölüşüleceği de iki kulüp arasında ayrı bir tartışma konusu.

Newton kadro’da değişiklik yapacak

Süper Lig’in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan bordo-mavililerde Teknik Direktör Eddie Newton’un en büyük kozu Alexander Sörloth olacaktı. Ancak bu oyuncunun izinsiz olarak şehre dönmemesi krize yol açtı. Transferi gündemde olan ve Trabzon’a izinsiz olarak dönmeyen oyuncu için bordo-mavili kulüp yasal işlemleri başlatırken, Teknik Direktör Eddie Newton ise Norveçli oyuncu konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Newton'un muhtemel Beşiktaş maçı 11'i;

Trabzonspor’un Beşiktaş karşısına Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme ve Ekuban 11’i ile çıkması bekleniyor.



