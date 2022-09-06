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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA korkartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık, UEFA Konferans Ligi C Grubu'nda perşembe oynanacak Villarreal - Lech Poznan maçında görevlendirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Palabıyık hangi maçta görev alacak, daha önce hangi maçlarda görev aldı?
UEFA Konferans Ligi - Ali Palabıyık

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İspanya'nın Villarreal ile Polonya'nın Lech Poznan takımları arasında 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.

İspanya'nın Valencia şehrindeki Ciudad de Valencia Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

  • 41 yaşındaki hakem bu sezon başı, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Vitoria Guimaraes - Hajduk Split maçını ve UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Fehervar - Köln maçlarını yönetmişti.

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