UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İspanya'nın Villarreal ile Polonya'nın Lech Poznan takımları arasında 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.
İspanya'nın Valencia şehrindeki Ciudad de Valencia Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
- 41 yaşındaki hakem bu sezon başı, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Vitoria Guimaraes - Hajduk Split maçını ve UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Fehervar - Köln maçlarını yönetmişti.