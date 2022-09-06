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Barış Alper Yılmaz: “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık”

Galatasaray'ın geçen sezon başında Ankara Keçiörengücü'nden transfer ettiği Barış Alper yılmaz, Gaziantep FK karşılaşmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taraftara teşekkür etti. Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı paylaşımı haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Barış Alper Yılmaz ne paylaşımı yaptı, ne söyledi, kaç dakika oynadı?
Galatasaray Haberleri - Barış Alper Yılmaz

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.

"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sonuna kadar mücadele edip, her dakikasında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” dedi.

"Yanımızda olan taraftarımıza da minnettarız"

Geçen sezon başı Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer edilen sol kanat, oyuna sonradan dahil oldu. Maçla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, “Sonuna kadar mücadele edip, her dakikasında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Muhteşem bir stadyum atmosferi oluşturup yanımızda olan taraftarımıza da minnettarız. Bu yol uzun bir yol ve biz gayretimizi, çabamızı aynı hırsla sergilemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

  • Genç futbolcu bu sezon şu ana kadar 3 maçta 20 dakika süre alabildi.

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Barış Alper Yılmaz (@barisalperyilmaz)'in paylaştığı bir gönderi

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