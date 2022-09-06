Barış Alper Yılmaz: “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık”

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.

"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sonuna kadar mücadele edip, her dakikasında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” dedi.

"Yanımızda olan taraftarımıza da minnettarız"

Geçen sezon başı Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer edilen sol kanat, oyuna sonradan dahil oldu. Maçla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, “Sonuna kadar mücadele edip, her dakikasında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Muhteşem bir stadyum atmosferi oluşturup yanımızda olan taraftarımıza da minnettarız. Bu yol uzun bir yol ve biz gayretimizi, çabamızı aynı hırsla sergilemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Genç futbolcu bu sezon şu ana kadar 3 maçta 20 dakika süre alabildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Barış Alper Yılmaz (@barisalperyilmaz)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

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