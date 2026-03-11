Alperen Şengün'den 'double-double'

Alperen Şengün'ün maçtaki smacı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Toronto Raptors'ı 113-99 yendi.
Houston Rockets, Toronto Raptors'ı 113-99 mağlup etti.
Toyota Center'da oynanan mücadelede Alperen, 14 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken, Kevin Durant 29 sayı, 8 ribauntla oynadı.
Amen Thompson ve Jabari Smith de 23'er sayıyla takımına katkı sundu.
Raptors'ta ise RJ Barrett 25 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Scottie Barnes 24 sayıyla maçı tamamladı.
#NBA
#Houston Rockets
#Alperen Şengün