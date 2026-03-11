Yeni Şafak
Alperen Şengün'den 'double-double'

11:2611/03/2026, Çarşamba
AA
Alperen Şengün'ün maçtaki smacı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Toronto Raptors'ı 113-99 yendi.

Houston Rockets, Toronto Raptors'ı 113-99 mağlup etti.


Toyota Center'da oynanan mücadelede Alperen, 14 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken, Kevin Durant 29 sayı, 8 ribauntla oynadı.


Amen Thompson ve Jabari Smith de 23'er sayıyla takımına katkı sundu.


Raptors'ta ise RJ Barrett 25 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Scottie Barnes 24 sayıyla maçı tamamladı.






#NBA
#Houston Rockets
#Alperen Şengün
