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Spor

Altay Bayındır imzayı attı: Farklı duygular içindeyim

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sözleşmesi uzatıldı. İmza töreninde konuşan 24 yaşındaki eldiven, "Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. Çok mutluyum. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz" dedi.

12:07 . 20/03/2023 Pazartesi
IHA
Altay Bayındır imza töreninin ardından stadyumda formasıyla poz verdi.

Altay Bayındır imza töreninin ardından stadyumda formasıyla poz verdi.

Sözleşmesi 4 yıl uzatılan Fenerbahçe Kaptanı Altay Bayındır için Ülker Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi.


Törende Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de yer aldı.


Duygu yüklü bir an yaşadığını belirten Altay, "2019’da camiaya gelmiştim. O zamanki duygularım bambaşkaydı. Şu anda daha farklı olgunlukta, daha başka duygu ve düşünceler içerisindeyim. Çok mutluyum. 4 yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum. İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu geçer. Burada iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla çok güzel şeyler yaşadım. Ama acı da olsa, kötü de olsa hepsinin güzel bir anısı oluyor. 4 yıl ağızdan bir anda çıkabiliyor ama bu 4 yılın içinde yaşanmış pek çok şey var. İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün olduğu, beraber olduğu 4 yıl yaşarım. Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. Çok mutluyum. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz" ifadelerini kullandı.








#Fenerbahçe
#Altay Bayındır
#Ali Koç
24 dakika önce
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