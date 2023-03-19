Süper Lig'in 26.haftasında Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Konuk ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı. Alanyaspor golünü 6.dakikada Koulouris atarken, Fenerbahçe'nin gollerini 65 ve 85.dakikalarda penaltıdan Valencia ile 90+2'de Emre Mor attı.