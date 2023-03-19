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Spor

ÖZET | Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-3

Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe ligde galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Alanyaspor-Fenerbahçe maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:01 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde üç maçtır kazanıyor

Fenerbahçe ligde üç maçtır kazanıyor

Süper Lig'in 26.haftasında Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Konuk ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı. Alanyaspor golünü 6.dakikada Koulouris atarken, Fenerbahçe'nin gollerini 65 ve 85.dakikalarda penaltıdan Valencia ile 90+2'de Emre Mor attı.

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe puanını 54'e çıkartırken, Alanyaspor 28 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlarken, Alanyaspor ise Giresunspor'a konuk olacak.

Alanyaspor-Fenerbahçe maç özeti

4. dakikada sol kanattan Cavaleiro’nun ortasında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Koulouris, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyon VAR kararının ardından gol değeri kazandı. 1-0

22. dakikada sol kanattan Rossi’nin ortasında ceza sahası içinde Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Runarsson’dan geri döndü.

35. dakikada sağ kanattan İrfan Can’ın ortasında arka direkte Diego Rossi kafayla topu ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

42. dakikada İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Valencia’nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

#Süper Lig
#Alanyaspor
#Fenerbahçe
35 dakika önce
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