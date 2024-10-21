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Altay taraftarı kazan kaldırdı

Altay taraftarı kazan kaldırdı

17:1221/10/2024, Pazartesi
DHA
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Altay, ligde 17. sırada yer alıyor.
Altay, ligde 17. sırada yer alıyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay'da taraftarlar, alınan kötü sonuçların ardından yönetimi istifaya davet etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Karaköprü Belediyespor'a 2-1 yenilip bu sezon ilk kez düşme hattına gerileyen Altay'da taraftarlar hem yönetime hem de oyunculara tepki gösterdi. Üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan siyah-beyazlılarda futbolseverler, başkan Süleyman Özkaral'ı istifaya davet etti.


Taraftarlar, önceki hafta paralarını alamadıkları gerekçesiyle İskenderunspor deplasmanına gitmeyen tecrübeli futbolcular Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Ozan Evrim Özenç ve Özgür Özkaya'yı da ıslıkladı.


Maç sonunda ise Deniz'in tribünlere giderek taraftarlarla konuştuğu ve yaşananlardan dolayı özür dilediği öğrenildi.





#2. Lig
#Göztepe
#Süleyman Özkaral

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