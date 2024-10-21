Altay taraftarı kazan kaldırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Karaköprü Belediyespor'a 2-1 yenilip bu sezon ilk kez düşme hattına gerileyen Altay'da taraftarlar hem yönetime hem de oyunculara tepki gösterdi. Üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan siyah-beyazlılarda futbolseverler, başkan Süleyman Özkaral'ı istifaya davet etti.