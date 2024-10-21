Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
2. Lig'i sallayan gol: Kalecinin arkasına saklanarak attı

2. Lig'i sallayan gol: Kalecinin arkasına saklanarak attı

14:1021/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Batman Petrolsporlu futbolcu Mert Çapar, 1461 Trabzon FK maçında ilginç bir gole imza attı. Kalecinin arkasına saklanan 27 yaşındaki futbolcu, uyanıklığıyla fileleri havalandırmayı başardı. Mert Çapar'ın sosyal medyada gündem olan golünü haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, 8. hafta maçında 1461 Trabzon FK'yı konuk etti.




Batman Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin sıra dışı golüyle 1-0 sona erdi.

Batman Petrolsporlu futbolcu Mert Çapar, maçın 82. dakikasında 1461 Trabzon kalecisi Ömer Kahveci'nin arkasına gizlendi.

Mert Çapar, kalecinin oyunu başlatmak için topu yere attığı sırada araya girdi.

Batman Petrolspor'un 27 yaşındaki oyuncusu, topu boş kaleye filelere gönderdi.

Batman Petrolspor, bu galibiyetle puanını 18'e çıkararak ligde lider oldu.

7 puanda kalan 1461 Trabzon FK ise 13. sırada yer aldı.

İşte Batman Petrolsporlu Mert Çapar'ın sosyal medyada gündem olan o golü:

#2. Lig
#Batman Petrolspor
#Trabzon FK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı