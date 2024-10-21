2. Lig'i sallayan gol: Kalecinin arkasına saklanarak attı

Batman Petrolsporlu futbolcu Mert Çapar, 1461 Trabzon FK maçında ilginç bir gole imza attı. Kalecinin arkasına saklanan 27 yaşındaki futbolcu, uyanıklığıyla fileleri havalandırmayı başardı. Mert Çapar'ın sosyal medyada gündem olan golünü haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, 8. hafta maçında 1461 Trabzon FK'yı konuk etti.
Batman Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin sıra dışı golüyle 1-0 sona erdi.
Batman Petrolsporlu futbolcu Mert Çapar, maçın 82. dakikasında 1461 Trabzon kalecisi Ömer Kahveci'nin arkasına gizlendi.
Mert Çapar, kalecinin oyunu başlatmak için topu yere attığı sırada araya girdi.
Batman Petrolspor'un 27 yaşındaki oyuncusu, topu boş kaleye filelere gönderdi.
Batman Petrolspor, bu galibiyetle puanını 18'e çıkararak ligde lider oldu.
7 puanda kalan 1461 Trabzon FK ise 13. sırada yer aldı.
İşte Batman Petrolsporlu Mert Çapar'ın sosyal medyada gündem olan o golü: