Altay, Yunus Efe Sarıkaya ile anlaşamadı

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde deneyimli oyunculardan Murat Uluç ve Deniz Kadah’ın sözleşmelerini 2 yıl daha uzatırken, şimdi de genç isimlere yöneldi. Sözleşmesi biten birçok oyuncuyla tekrar anlaşan siyah-beyazlılar, amatör sözleşmesi olan Yunus Efe Sarıkaya ile masaya oturdu. İzmir ekibi, 2006 doğumlu futbolcuya profesyonel sözleşme ve 4 milyon TL teklif etti. Ancak genç oyuncunun bu teklife yanaşmadığı ve henüz net bir cevap vermediği öğrenildi. İlerleyen günlerde taraflar arasındaki anlaşmanın olumlu veya olumsuz anlamda netlik kazanması bekleniyor.