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Altay, Yunus Efe Sarıkaya ile anlaşamadı

Altay, Yunus Efe Sarıkaya ile anlaşamadı

11:1818/06/2025, Çarşamba
IHA
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Altay, Yunus Efe Sarıkaya ile anlaşamadı
Altay, Yunus Efe Sarıkaya ile anlaşamadı

Altay, profesyonel sözleşme imzalamak istediği genç stoperi Yunus Efe Sarıkaya’ya 4 milyon TL teklif etti ancak 2006 doğumlu oyuncu bu teklifi kabul etmedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde deneyimli oyunculardan Murat Uluç ve Deniz Kadah’ın sözleşmelerini 2 yıl daha uzatırken, şimdi de genç isimlere yöneldi. Sözleşmesi biten birçok oyuncuyla tekrar anlaşan siyah-beyazlılar, amatör sözleşmesi olan Yunus Efe Sarıkaya ile masaya oturdu. İzmir ekibi, 2006 doğumlu futbolcuya profesyonel sözleşme ve 4 milyon TL teklif etti. Ancak genç oyuncunun bu teklife yanaşmadığı ve henüz net bir cevap vermediği öğrenildi. İlerleyen günlerde taraflar arasındaki anlaşmanın olumlu veya olumsuz anlamda netlik kazanması bekleniyor.

1. Lig ekiplerinin radarında bulunan Sarıkaya, ayrılması halinde siyah-beyazlılara bir bonservis bedeli kazandırmadan gitmiş olacak. Geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, takımının en istikrarlı oyuncusu olmayı başarmıştı.

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