Altay'da Gökhan Karaaslan'ın koltuğu sallanıyor

Son haftalarda arka arkaya mağlubiyetler alan ve rakiplerinin kayıplarını değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, kümede kalma barajıyla arasındaki 7 puanlık farkı azaltamadı. Bu sonuçlar neticesinde tehlike hattından bir türlü kurtulamayan İzmir ekibinde Gökhan Karaaslan da beklentilerin çok uzağında kaldı. Şu ana kadar siyah-beyazlı ekibin başında 27 lig maçına çıkan 31 yaşındaki çalıştırıcı; bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 18 mağlubiyete imza attı. Böylece maç başına 0.78 puan ortalaması tutturan Karaaslan, iç sahada oynanan Altınordu maçının bitimiyle birlikte de istifaya davet edildi. Protestolar üzerine genç teknik adam doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.