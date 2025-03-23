Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Altay derbide yıkıldı

Altay derbide yıkıldı

12:5123/03/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Altaylı futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Altaylı futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

İzmir derbisinde konuk olduğu Altınordu'ya mağlup olan Altay, kümede kalma yarışında ağır yara aldı.

2. Lig Beyaz Grup'ta İzmir derbisinde konuk olduğu Altınordu'ya 3-2 mağlup olan Altay, iki kez öne geçtiği karşılaşmadan eli boş ayrıldı.


İlk yarıda Ali, ikinci devrede Yusuf'la bulduğu gollerle skor üstünlüğü yakalamasına rağmen 86 ve 89'uncu dakikalarda kalesinde gol görerek rakibine boyun eğen siyah-beyazlılar, son sıradan kurtulamadı.


Ligde 18 puanda kalan İzmir temsilcisi üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı. Altaylı taraftarlar müsabaka sonunda teknik direktör Gökhan Karaaslan'ı istifaya davet etti.


Ligde art arda 1461 Trabzon FK, Adana 01 FK (D) ve Altınordu'ya yenilen Altay'ın kümede kalma barajıyla arasındaki 7 puanlık fark, rakiplerinin de kaybetmesiyle değişmedi. Haftayı mağlubiyetle kapatan Karaköprü Belediyespor 20, Kepezspor ise 25 puanda kaldı. Altay'ın diğer bir rakibi olan Sincan Belediyesi Ankaraspor ise 1 puan alarak 26 puana yükseldi.





#2. Lig
#Altay
#Altınordu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İBB’ye kayyum atanacak mı? Son durum nedir?