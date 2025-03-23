Altay derbide yıkıldı

2. Lig Beyaz Grup'ta İzmir derbisinde konuk olduğu Altınordu'ya 3-2 mağlup olan Altay, iki kez öne geçtiği karşılaşmadan eli boş ayrıldı.

Ligde art arda 1461 Trabzon FK, Adana 01 FK (D) ve Altınordu'ya yenilen Altay'ın kümede kalma barajıyla arasındaki 7 puanlık fark, rakiplerinin de kaybetmesiyle değişmedi. Haftayı mağlubiyetle kapatan Karaköprü Belediyespor 20, Kepezspor ise 25 puanda kaldı. Altay'ın diğer bir rakibi olan Sincan Belediyesi Ankaraspor ise 1 puan alarak 26 puana yükseldi.