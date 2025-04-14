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Amatör kavga çıktı

Amatör kavga çıktı

14:4114/04/2025, Pazartesi
IHA
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Yaşanan gerginlik taraftar kamerasına yansıdı.
Yaşanan gerginlik taraftar kamerasına yansıdı.

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu’nda oynanan Pazaryerispor-Osmanelispor maçında bir pozisyon sonrası ortalık karıştı. Bir futbolcu, yerde yatan rakip oyuncuya tekme attıktan sonra diğer futbolcular arasında da gerginlik yaşandı.

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu’nu lider tamamlayan Pazaryerispor ile ikinci sıradaki Osmanelispor, play-off yarı final müsabakasında karşı karşıya geldi. Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı’ndan oynana maçı Osmanelispor, 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.


Bu zorlu mücadelede iki takım futbolcuları arasında ise gerginlik yaşandı. Maçın 45+2. dakikasında çizgi kenarında yaşanan pozisyon sonrası Osmanelisporlu bir futbolcu yerde kaldı. Hakem Tuğberk Tavsamaz’ın faul düdüğünü çalmasının ardından faul yapan Pazaryerisporlu oyuncu, yerde yatan rakip futbolcuya tekme attı.


Söz konusu olaydan sonra diğer futbolcular arasında itişmeler olsa da teknik ekip ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.






#Bilecik 1. Amatör Lig
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