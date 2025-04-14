Amatör kavga çıktı

Bu zorlu mücadelede iki takım futbolcuları arasında ise gerginlik yaşandı. Maçın 45+2. dakikasında çizgi kenarında yaşanan pozisyon sonrası Osmanelisporlu bir futbolcu yerde kaldı. Hakem Tuğberk Tavsamaz’ın faul düdüğünü çalmasının ardından faul yapan Pazaryerisporlu oyuncu, yerde yatan rakip futbolcuya tekme attı.