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Amed SK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amed - Bolu maçını neresi yayınlıyor? Trendyol 1. Lig 6. hafta

Amed SK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amed - Bolu maçını neresi yayınlıyor? Trendyol 1. Lig 6. hafta

14:5321/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Amed SK - Boluspor
Amed SK - Boluspor

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Amed SK evinde Boluspor’u konuk ediyor. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Süleyman Bahadır yönetecek. 3. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda Amed ve Bolu 1’er galibiyet elde etti. Amed FK ligde 8 puanla 8. sırada yer alıyor. Boluspor ise 5 puanla 17. sırada yer alıyor. Peki, Amed SK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Boluspor, Trendyol 1. Lig 6. haftasında deplasmanda Amed FK ile karşılaşacak. Lige 2 beraberlik 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan Boluspor kritik maçtan 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Peki, Amed SK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların yanıtları.

AMED SK - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Amed SK - Boluspor maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORT MAX
ve
tabii
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AMED SK - BOLUSPOR CANLI İZLE

Amed SK - Boluspor maçını canlı izlemek için

AMED SK - BOLUSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI







#Amed SK
#Boluspor
#Trendyol 1. Lig

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