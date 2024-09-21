Amed SK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amed - Bolu maçını neresi yayınlıyor? Trendyol 1. Lig 6. hafta

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Amed SK evinde Boluspor’u konuk ediyor. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Süleyman Bahadır yönetecek. 3. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda Amed ve Bolu 1’er galibiyet elde etti. Amed FK ligde 8 puanla 8. sırada yer alıyor. Boluspor ise 5 puanla 17. sırada yer alıyor. Peki, Amed SK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Boluspor, Trendyol 1. Lig 6. haftasında deplasmanda Amed FK ile karşılaşacak. Lige 2 beraberlik 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan Boluspor kritik maçtan 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Peki, Amed SK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların yanıtları.