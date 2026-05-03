Şampiyonluk sonrası Amedspor'a birçok kulüpten tebrik mesajları gelirken, Süper Lig’in üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Söz konusu kulüpler, sosyal medya hesapları üzerinden Diyarbakır ekibini kutladı.

Öte yandan Süper Lig’in bir diğer büyük kulübü Trabzonspor’un ise Amedspor için herhangi bir tebrik mesajı paylaşmaması dikkatlerden kaçmadı.