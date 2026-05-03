Amedspor, Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada bitirerek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselirken, Diyarbakır ekibine birçok kulüpten tebrik geldi. Dört büyükler arasında ise yalnızca bir kulüp bu başarıyı kutlamadı.
Trendyol 1. Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Amedspor, Esenler Erokspor’un önünde yer alarak tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşadı.
Şampiyonluk sonrası Amedspor'a birçok kulüpten tebrik mesajları gelirken, Süper Lig’in üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Söz konusu kulüpler, sosyal medya hesapları üzerinden Diyarbakır ekibini kutladı.
Öte yandan Süper Lig’in bir diğer büyük kulübü Trabzonspor’un ise Amedspor için herhangi bir tebrik mesajı paylaşmaması dikkatlerden kaçmadı.