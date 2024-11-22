Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Anadolu Efes sahasında Paris Basketbol’a 84-93 mağlup oldu | ÖZET

Anadolu Efes sahasında Paris Basketbol’a 84-93 mağlup oldu | ÖZET

11:1222/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Anadolu Efes sahasında Paris Basketbol’a 84-93 mağlup oldu
Anadolu Efes sahasında Paris Basketbol’a 84-93 mağlup oldu

EuroLeague'in 11'inci haftasında Anadolu Efes evinde Paris Basketbol’u konuk etti. Maç konuk ekibin 84-93 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise konuk ekipte 21 sayı kaydeden TJ Shorts oldu. Anadolu Efes, EuroLeague'in 12'nci haftasında ASVEL'e konuk olacak. Paris Basketbol ise sahasında Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Anadolu Efes - Paris Basketbol maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa ekibi Paris Basketbol'a 93-84 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 5. yenilgisini yaşadı. Paris Basketbol ise 8. galibiyetini aldı. Anadolu Efes, EuroLeague'in 12'nci haftasında ASVEL'e konuk olacak. Paris Basketbol ise sahasında Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Anadolu Efes - Paris Basketbol maç özeti haberimizde.

ANADOLU EFES - PARİS BASKETBOL MAÇ ÖZETİ

Anadolu Efes - Paris Basketbol maç özetini izlemek için

PERİYOTLAR VE SAYILAR

Anadolu Efes:
Thompson 15, Beaubois 13, Nwora 4, Smits 3, Oturu 10, Bryant 11, Poirier 15, Hollatz, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 3, Willis 6, Johnson
Paris Basketbol:
Shorts 21, Ouattara 5, Ward 11, Jantunen 13, Hayes 11, Malcolm 15, Hifi 6, Cavaliere 6, Sy 3, Kratzer, Lo 2
1. Periyot: 20-22
Devre: 39-43
3. Periyot: 58-66

Karşılaşmaya dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle etkili başlayan Paris Basketbol, 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-13. Altı oyuncusundan aldığı skor katkısıyla çabuk toparlanan Anadolu Efes, 9. dakikada dengeyi sağladı: 20-20. Fransa temsilcisi, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Paris Basketbol karşısında üstünlük kuran Anadolu Efes, Thompson'un basket faulden kazandırdığı sayılarla 16. dakikada ilk kez öne geçti: 35-34. Kalan bölümde iki takım da hızlı hücumlardan karşılıklı skor üretti ve Paris Basketbol, soyunma odasına 43-39 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde iki takım da dış atışlardan etkili olmaya çalıştı. Pota altından oldukça rahat sayılar bulan Paris Basketbol, 26. dakikada farkı 11'e kadar çıkardı: 47-58. Konuk ekip, son çeyreğe 66-58 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Poirier ve Thompson'ın kazandırdığı sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. Paris Basketbol, kritik anlarda bulduğu basketlerle farkın 6 sayının altına inmesine izin vermedi. Fransa temsilcisi, son bölümde serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla karşılaşmadan 93-84 galip ayrıldı.



#Anadolu Efes
#Paris Basketbol
#EuroLeague

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS'li KSPS'siz fark etmeksizin 16 kamu kurumu personel alımı yapılacak