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Lakers son saniye yıkıldı: 6 maçlık galibiyet serisi bozuldu | ÖZET

Lakers son saniye yıkıldı: 6 maçlık galibiyet serisi bozuldu | ÖZET

10:5822/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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NBA’De Los Angeles Lakers evinde Orlando Magic’i konuk etti.
NBA’De Los Angeles Lakers evinde Orlando Magic’i konuk etti.

NBA’De Los Angeles Lakers evinde Orlando Magic’i konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Orlando’nun 119-118 üstünlüğüyle tamamlandı. Lakers’ın 6 maçlık galibiyet serisini son saniye basketiyle sona erdi. Takımına maçı kazandıran üçlüğü atan Wagner; 37 sayı, 6 ribaunt, 11 asist ile Magic'i galibiyete taşıdı. Lakers'ta Anthony Davis, 39 sayı, LeBron James ise 31 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı. Orlando Magic - Los Angeles Lakers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-118 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. Franz Wagner'in maçın bitimine 2.5 saniye kala attığı üçlükle öne geçen Magic, Lakers'ı tek sayı farkla yendi. Orlando Magic - Los Angeles Lakers maç özeti haberimizde.

ORLANDO MAGİC - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ

Orlando Magic - Los Angeles Lakers maç özetini izlemek için

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 123-121 (uzatmalarda)

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 110-105

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-118

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 118-119




#NBA
#Los Angeles Lakers
#Orlando Magic
#Franz Wagner

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