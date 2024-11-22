Lakers son saniye yıkıldı: 6 maçlık galibiyet serisi bozuldu | ÖZET

NBA’De Los Angeles Lakers evinde Orlando Magic’i konuk etti.
NBA’De Los Angeles Lakers evinde Orlando Magic’i konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Orlando’nun 119-118 üstünlüğüyle tamamlandı. Lakers’ın 6 maçlık galibiyet serisini son saniye basketiyle sona erdi. Takımına maçı kazandıran üçlüğü atan Wagner; 37 sayı, 6 ribaunt, 11 asist ile Magic'i galibiyete taşıdı. Lakers'ta Anthony Davis, 39 sayı, LeBron James ise 31 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı. Orlando Magic - Los Angeles Lakers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-118 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. Franz Wagner'in maçın bitimine 2.5 saniye kala attığı üçlükle öne geçen Magic, Lakers'ı tek sayı farkla yendi. Orlando Magic - Los Angeles Lakers maç özeti haberimizde.
ORLANDO MAGİC - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ
Orlando Magic - Los Angeles Lakers maç özetini izlemek için
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 123-121 (uzatmalarda)
Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 110-105
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-118
Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 118-119
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