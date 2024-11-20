NBA'de Cavaliers'ın 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi

NBA'e 6 maçla devam edildi. Celtics, konuk ettiği Cavaliers'ı 3 sayı farkla yendi. Bu sonuçla Celtics, Cavaliers'ı sezonun ilk yenilgisini tattırdı. Celtics'te 33 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yapan Jayson Tatum, galibiyette önemli rol oynadı. Doğu Konferansı'nın zirvesinde bulunan Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 35 sayıyla oynadı.

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 124-118 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Lakers'ta Dalton Knecht, kaydettiği 37 sayıyla maçın er skorer ismi oldu. Jazz'da ise Lauri Markkanen 25 sayıyla öne çıktı.

Denver Nuggets, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 122-110 mağlup etti. Nuggets'ta Russell Westbrook, 12 sayı, 10 ribaunt ve 14 asist ile NBA'de normal sezonda 200. kez "triple-double" yaptı ve bunu başaran ilk oyuncu oldu.