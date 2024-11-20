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NBA'de Cavaliers'ın 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi

NBA'de Cavaliers'ın 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi

10:3120/11/2024, Çarşamba
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Boston Celtics-Cleveland Cavaliers maçından bir kare
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers maçından bir kare

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Boston Celtics, sezonun ilk 15 maçını kazanan Cleveland Cavaliers'ı 120-117 yenerek rakibinin namağlup ünvanına son verdi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Celtics, konuk ettiği Cavaliers'ı 3 sayı farkla yendi. Bu sonuçla Celtics, Cavaliers'ı sezonun ilk yenilgisini tattırdı. Celtics'te 33 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yapan Jayson Tatum, galibiyette önemli rol oynadı. Doğu Konferansı'nın zirvesinde bulunan Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 35 sayıyla oynadı.


Lakers, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 124-118 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Lakers'ta Dalton Knecht, kaydettiği 37 sayıyla maçın er skorer ismi oldu. Jazz'da ise Lauri Markkanen 25 sayıyla öne çıktı.


Westbrook'tan 200. "triple-double"

Denver Nuggets, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 122-110 mağlup etti. Nuggets'ta Russell Westbrook, 12 sayı, 10 ribaunt ve 14 asist ile NBA'de normal sezonda 200. kez "triple-double" yaptı ve bunu başaran ilk oyuncu oldu.


Sonuçlar

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 120-117

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 116-115

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 110-122

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 132-91

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 110-104

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 124-118



#NBA
#Boston Celtics
#Cleveland Cavaliers

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