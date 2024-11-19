Alperen Şengün'ün 18 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

Washington Wizards, konuk olduğu New York Knicks'e 134-106 kaybederek, bu sezon üst üste 9, toplamda da 11. kez mağlup oldu. Konuk ekipte Carlton Carrington, Corey Kispert ve Jonas Valanciunas 18'er sayı üretse de mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibinde ise Jalen Brunson 26 sayı ve 11 asistlik performans sergilerken, Karl-Anthony Towns 24 sayı ve 12 ribaunt ile galibiyete katkı sağladı.