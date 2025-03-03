Anadolu Efes - Maccabi Playtika maçı nerede oynanacak?

Anadolu Efes
THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, konuk edeceği Maccabi Playtika karşılaşmasının Letonya'da oynanacağını açıkladı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı konuk edeceği karşılaşmanın Letonya'da oynanacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Maccabi Playtika ile 28 Mart Cuma günü yapacakları maçın güvenlik tedbirleri doğrultusunda aynı gün Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena In Riga'da TSİ 20.30'da oynanacağı aktarıldı.
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