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Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı yarın oynanacak

Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı yarın oynanacak

10:252/03/2025, Pazar
AA
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THY Avrupa Ligi'nde ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı yarın oynanacak
THY Avrupa Ligi'nde ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı yarın oynanacak

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Adidas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 karşılaşmada 17 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Olympiakos'un ardından 2. sırada yer alıyor.


Fransa temsilcisi ise oynadığı 26 maçta 16 kez sahadan galip ayrılırken, 10 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve 4. basamakta kendine yer buldu.


İki takım arasında daha önce Aralık 2024'te oynanması planlanan müsabaka, ev sahibi ekibin oyuncularının yaşadığı salgın hastalık nedeniyle ertelenmişti.

#THY Avrupa Ligi
#Fenerbahçe BEKO
#Paris Basketbol

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