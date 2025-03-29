Anadolu Efes Maccabi'yi saf dışı bıraktı: Seriye bağladı

Anadolu Efes, EuroLeague'in 32'nci haftasında evinde konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 90-88 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 25 sayı üreten Elijah Bryant oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, üst üste 6'ncı toplamda ise 18'inci galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 22'nci mağlubiyetini aldı.