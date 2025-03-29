Anadolu Efes Maccabi'yi saf dışı bıraktı: Seriye bağladı

Karşılaşmadan kare.
THY EuroLeague'in 32'nci haftasında Anadolu Efes sahasında Maccabi Tel Aviv'i 90-88 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, üst üste 6'ncı toplamda ise 18'inci galibiyetini elde etti.
Anadolu Efes, EuroLeague'in 32'nci haftasında evinde konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 90-88 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 25 sayı üreten Elijah Bryant oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, üst üste 6'ncı toplamda ise 18'inci galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 22'nci mağlubiyetini aldı.
OYUNCU SAYILARI:
Anadolu Efes:
Larkin 11, Beaubois 3, Nwora 2, Bryant 25, Smits 6, Thompson 8, Dozier Jr 3, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Oturu 15, Willis 2, Erkan Yılmaz
Maccabi Tel Aviv:
Clark 4, Menco 6, Sorkin 22, Rayman 6, Dibartolomeo 8, Cohen 10, Randolph 10, Jokubaitis 19, Blatt 3, Mayer
PERİYOT SONUÇLARI:
1'inci periyot:
26-22
Devre:
50-46
3'üncü periyot:
66-65
ANADOLU EFES - MACCABİ MAÇ ÖZETİ
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