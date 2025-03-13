Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Anadolu Efes THY Euroleague'de Bayern Münih'e konuk olacak

Anadolu Efes THY Euroleague'de Bayern Münih'e konuk olacak

11:0413/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde 11. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde 11. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. SAP Garden Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon çıktığı 28 maçta 14 galibiyet, 14 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 11. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı müsabakaların 17'sini kazanan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan Bayern Münih ise 5. sırada yer aldı. İki takım arasında bu sezon oynanan ilk karşılaşmada Anadolu Efes, evinde Bayern Münih'i 101-90 mağlup etmişti.


Avrupa'da 865. randevu


Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarında 865. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 864 karşılaşmada 486 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 617. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 616 maçın 329'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.


#Anadolu Efes
#Bayern Münih
#THY Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TAKVİMİ: Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?