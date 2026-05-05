Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı kariyerini sonlandırdı

11:405/05/2026, Salı
Ekim 2023'te testis kanserini atlatan ve iki ay sonra parkelere dönen Polonara'ya Haziran 2025'te ise miyeloid lösemi teşhisi konulmuştu.
Bir dönem Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko formaları da giyen İtalyan basketbolcu Achille Polonara, kariyerine son verdiğini açıkladı.

Polonara, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bireysel antrenmanlara yeniden başlayarak denedim ancak rekabetçi basketbola veda etme zamanının geldiğini fark ettim çünkü artık eskisi gibi bir oyuncu olamayacağım ve beni geçmişteki gibi hatırlamanızı istiyorum. Seni özleyeceğim basketbol." ifadelerini kullandı.

Baskonia, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Zalgiris ve Virtus Bologna gibi takımlarda oynayan 34 yaşındaki İtalyan milli basketbolcu, son olarak Dinamo Sassari'de görev yaptı.


