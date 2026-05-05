Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı kariyerini sonlandırdı

Polonara, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bireysel antrenmanlara yeniden başlayarak denedim ancak rekabetçi basketbola veda etme zamanının geldiğini fark ettim çünkü artık eskisi gibi bir oyuncu olamayacağım ve beni geçmişteki gibi hatırlamanızı istiyorum. Seni özleyeceğim basketbol." ifadelerini kullandı.