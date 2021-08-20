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Anderson Talisca Suudi Arabistan'ı sallamaya devam ediyor

Çin Ligi'nden ayrılarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Anderson Talisca, yeni takımı Al Nasr'da mükemmel bir gole daha imza attı. Brezilyalı oyuncu bu golle Suudi Arabistan'daki ikinci maçında gol sayısını ikiye çıkarttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anderson Talisca gol izle: Taliscadan Suudi Arabistanda müthiş gol
Anderson Talisca

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr, Al Faisaly deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Anderson Talisca takımının 2-1 yenildiği karşılaşmada mükemmel bir gole imza attı.

  • Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezondan sonra Çin'e giden Talisca, burada adından söz ettirmeyi başarmıştı. Brezilyalı yıldız, Çin macerasının ardından bu sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımına imza atmıştı. Talisca, Al Nasr'da çıktığı iki maçta iki gol attı.

Anderson Talisca'nın Al Faisaly deplasmanında attığı frikik golü;

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