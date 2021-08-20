Anderson Talisca Suudi Arabistan'ı sallamaya devam ediyor Çin Ligi'nden ayrılarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Anderson Talisca, yeni takımı Al Nasr'da mükemmel bir gole daha imza attı. Brezilyalı oyuncu bu golle Suudi Arabistan'daki ikinci maçında gol sayısını ikiye çıkarttı.

Haber Merkezi 20 Ağustos 2021, 14:41 Son Güncelleme: 20 Ağustos 2021, 17:43 Yeni Şafak