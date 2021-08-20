Anderson Talisca Suudi Arabistan'ı sallamaya devam ediyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr, Al Faisaly deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Anderson Talisca takımının 2-1 yenildiği karşılaşmada mükemmel bir gole imza attı.
- Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezondan sonra Çin'e giden Talisca, burada adından söz ettirmeyi başarmıştı. Brezilyalı yıldız, Çin macerasının ardından bu sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımına imza atmıştı. Talisca, Al Nasr'da çıktığı iki maçta iki gol attı.
Anderson Talisca'nın Al Faisaly deplasmanında attığı frikik golü;
Talisca, Anderson pic.twitter.com/OSz1KbXvyK
Talisca, Anderson pic.twitter.com/OSz1KbXvyK— Bruno Andrade (@brunoandrd) August 19, 2021