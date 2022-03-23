Anderson Talisca'nın Avrupa'ya transferi yüksek ihtimal

Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Anderson Talisca için önemli bir transfer iddiası gündemde. Buna göre Brezilyalı oyuncu Arabistan'dan ayrılmak istiyor. Talisca'nın transfer olmak istediği takım ise İtalya Serie A ekibi Roma.

Jose Mourinho'nun uzun süredir tanıdığı ve takip ettirdiği Talisca için olumlu görüş bildirdiği ve Talisca'nın bedelsiz olarak Serie A'nın yolunu tutabileceği öğrenildi.

Al Nassr'da ödemeleri sürekli geciken oyuncunun bonservisini eline alarak transfer olabileceği aktarılırken Roma'nın Talisca'nın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.