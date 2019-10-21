Andone'den Real Madrid'e gözdağı: Onlardan korkmuyoruz

As gazetesine açıklamalarda bulunan Galatasaraylı Florin Andone, "Üç kez art arda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, son bir yıldır yok. Zorluklar yaşıyorlar ama yine de en iyi takımlardan biri. Cristiano Ronaldo'nun gitmesiyle güç kaybetse de dünyanın en iyi takımı. Onlardan korkmuyoruz. Çok saygı gösterdiğimiz doğru ama kazanacağımıza, en azından beraberliğe inanıyoruz. Evimizde ve taraftarımızın önündeyiz. Kaybedecek neyimiz var?" şeklinde konuştu.

Andone, sarı-kırmızılı taraftarlara övgüde bulunarak, "İspanya ve İngiltere'de futbol oynadım. Gerek milli takımla gerekse kulüp takımlarıyla büyük statlarda maça çıktım. Ancak Galatasaray formasıyla çıktığım maçlardaki ortamı hiçbir yerde görmedim. Türkiye'de insanlar futbol ile yaşıyor ve ölüyor. Galatasaray burada Real Madrid ya da Barcelona gibi" ifadelerini kullandı.