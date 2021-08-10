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Andreas Cornelius'un Trabzonspor'a maliyeti belli oldu

Trabzonspor Kulübü, kente gelen forvet oyuncusu Adreas Cornelius’un transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedeli de açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
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Andreas Cornelius

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Andreas Evald Cornelius ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında, Türk kulübü olmaması şartıyla, futbolcunun 20 milyon euro karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Oyuncunun transferi için kulübü Parma'ya sözleşme fesih bedeli olarak 4 taksit halinde toplam 4 milyon 873 bin 500 euro ile yüzde 5 oranında FIFA dayanışma katkısı ödeneceği belirtildi.

Ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, oyuncuya verilecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'unun ödeneceği kaydedildi.

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