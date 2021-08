Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz 61 bin fidan bağışlayacak

Trabzonspor'un yeni transferleri Cornelius ve Dorukhan imza töreninde alkış alan bir harekete imza attılar.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'deki orman yangınları dolayısıyla imza töreninde 'fidan dikme' çağrısında bulundu ve iki yeni futbolcusuna forma yerine fidan alma önerisinde bulundu.

Cornelius ve Dorukhan, Ağaoğlu'nun 61 bin fidan çağrısına olumlu karşılık verirken iki futbolcu toplamda 122 bin fidan bağışlayacağının sözünü verdi.

Cornelius ve Dorukhan'dan örnek davranış

Türkiye'de bir fidanın fiyatı ortalama olarak 10 lira. Bu hesap üzerinden iki futbolcunun toplam fidan maliyeti 1 milyon 220 bin lirayı bulacak. Yani Cornelius ve Dorukhan 610 bin TL'lik fidan yardımında bulunmuş olacak.