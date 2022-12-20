Antalyaspor tek golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur karşılaşmasında Antalyaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.
Süper Lig ekibi ve 1. Lig ekibinin kozlarını paylaştığı mücadelede ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor üst üste ataklar yaparak Manisa FK kalesinde gol aradı. 77. dakika Antalyaspor'un kazandığı penaltı sonrası Amerikalı golcü Haji Wright topun başına geçti ve attığı gol sonrası takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Antalyaspor aldığı 1-0'lık galibiyetle adını son 16 Turu'na yazdırdı.
- Haji Wright bu sezon Antalyaspor formasıyla 12 maçta 9 gol atmayı başardı.
Penaltı pozisyonu ve Wright'ın golü
GOL | 🔴⚪️ Antalyaspor 1 🆚 0 Manisa FK ⚫️⚪️ #ZTK
⚽️ Wright (P) 77' pic.twitter.com/5rZJnxmxKB
GOL | 🔴⚪️ Antalyaspor 1 🆚 0 Manisa FK ⚫️⚪️ #ZTK
Antalyaspor - Manisa FK maçının özeti
Antalyaspor-Manisa FK maçının özetini izlemek için tıklayınız.