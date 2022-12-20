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Antalyaspor tek golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Antalyaspor, Manisa FK'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 Turu'na yazdırmaya hak kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya - Manisa FK 1-0 maç özeti ve golleri izle: Türkiye Kupası maç özetleri
Haji Wright'ın gol sonrası sevinci

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur karşılaşmasında Antalyaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Süper Lig ekibi ve 1. Lig ekibinin kozlarını paylaştığı mücadelede ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor üst üste ataklar yaparak Manisa FK kalesinde gol aradı. 77. dakika Antalyaspor'un kazandığı penaltı sonrası Amerikalı golcü Haji Wright topun başına geçti ve attığı gol sonrası takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Antalyaspor aldığı 1-0'lık galibiyetle adını son 16 Turu'na yazdırdı.

  • Haji Wright bu sezon Antalyaspor formasıyla 12 maçta 9 gol atmayı başardı.

Penaltı pozisyonu ve Wright'ın golü

Antalyaspor - Manisa FK maçının özeti

Antalyaspor-Manisa FK maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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