Antalyaspor-Karagümrük

Süper Lig'in 13. haftasında Antalspor, Corendon Airlines Park'ta Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS1'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ile Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Hakan Ceylan, AVAR hakemi Bülent Birincioğlu olacak.
11’ler belli oldu
- Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Kudryashov, Luyindama, Güray, Nakajima, Ufuk, Veysel, Larsson, Fernando, Wright
- Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Baniya, Caner, Ozdoev, Shukurov, Durmaz, Kouassi, Colley, Diagne