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Antalyaspor-Karagümrük

Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor-Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor-Karagümrük maçı canlı izle, kaç kaç?
Canlı Anlatım: Antalyaspor-Karagümrük

Süper Lig'in 13. haftasında Antalspor, Corendon Airlines Park'ta Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ile Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Hakan Ceylan, AVAR hakemi Bülent Birincioğlu olacak.

11’ler belli oldu

  • Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Kudryashov, Luyindama, Güray, Nakajima, Ufuk, Veysel, Larsson, Fernando, Wright
  • Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Baniya, Caner, Ozdoev, Shukurov, Durmaz, Kouassi, Colley, Diagne


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