Antrenör Erdem Yiğit’e milli takımda görev

Güreş antrenörü Erdem Yiğit, Türkiye Güreş Federasyonu Genç Kadınlar (U-20) Milli Takım Antrenörü oldu. Güreşi uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporcular yetiştiren Yiğit, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Balıkesir’deki bütün minder güreşlerinin de il temsilcisi olarak atandı.

Tecrübeli antrenör Erdem Yiğit, "Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Genç Kadınlar U-20 Milli Takım antrenörlüğü görevine layık görüldüm. Bu anlamlı görev nedeniyle onur duydum. Ülkemizin ve Balıkesir’imizin uluslararası arenada en yükseğe çıkması için tüm ekibimizle birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bunun yanı sıra Spor Bakanlığı tarafından da Balıkesir’deki bütün minder güreşlerinin il temsilcisi olarak atandım. Balıkesir’in güreşte hak ettiği yere gelmesi ve adının dünyaya duyurulması amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.