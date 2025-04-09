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Antrenör Erdem Yiğit’e milli takımda görev

Antrenör Erdem Yiğit’e milli takımda görev

11:399/04/2025, Çarşamba
IHA
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Antrenör Erdem Yiğit’e milli takımda görev
Antrenör Erdem Yiğit’e milli takımda görev

Balıkesirli güreş antrenörü ve dünya ve olimpiyat şampiyonu Yasemin Adar Yiğit’in eşi Erdem Yiğit, Türkiye Güreş Federasyonu Genç Kadınlar (U-20) Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi. Yiğit, ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Balıkesir’deki bütün minder güreşlerinin de il temsilcisi olarak atandı.

Güreş antrenörü Erdem Yiğit, Türkiye Güreş Federasyonu Genç Kadınlar (U-20) Milli Takım Antrenörü oldu. Güreşi uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporcular yetiştiren Yiğit, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Balıkesir’deki bütün minder güreşlerinin de il temsilcisi olarak atandı.


"Onur duydum"

Tecrübeli antrenör Erdem Yiğit, "Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Genç Kadınlar U-20 Milli Takım antrenörlüğü görevine layık görüldüm. Bu anlamlı görev nedeniyle onur duydum. Ülkemizin ve Balıkesir’imizin uluslararası arenada en yükseğe çıkması için tüm ekibimizle birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bunun yanı sıra Spor Bakanlığı tarafından da Balıkesir’deki bütün minder güreşlerinin il temsilcisi olarak atandım. Balıkesir’in güreşte hak ettiği yere gelmesi ve adının dünyaya duyurulması amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

#Yasemin Adar Yiğit
#Erdem Yiğit
#Türkiye Güreş Federasyonu Genç Kadınlar (U-20) Milli Takım Antrenörü
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