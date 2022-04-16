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Arda Güler Kadıköy'deki ilk golünü attı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Mücadelede takımının ikinci golünü atan genç oyuncu Arda Güler, aynı zamanda Kadıköy'deki ilk golünü de atmış oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Güler Kadıköydeki ilk golünü attı
Arda Güler'in gol sevinci

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada penaltıdan Arda Güler kaydetti.

Arda Güler Kadıköy'deki ilk golünü attı

Sarı-lacivertlilerin 80. dakikada soldan geliştirdiği atakta Arda Güler topu içeriye çevirdi, Rossi gol çizgisinde topa dokunamadı. Hakem Yasin Kol, VAR uyarısı sonucunda 82. dakikada penaltı noktasını gösterdi ve 83. dakikada topun başına geçen Arda Güler, fileleri havalandırdı.

Maçın 68. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Arda, bu golle Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor müsabakalarından sonra bu sezon ligdeki 3. golünü kaydederken, Kadıköy'deki ilk golünü de atmış oldu.

  • Maç topu Arda'da
  • 17 yaşındaki oyuncu bu mücadele sonrasında maç topunu aldı ve hatıra olarak eve götürdü.

Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe
SPOR
Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe

Maç topu Ardada

Maç topu Arda'da

Genç oyuncu Kadıköy'deki ilk golünü attı.
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