Arda Güler Kadıköy'deki ilk golünü attı

Gündem

Bakan Soylu: Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de Irak'ı da kurtaracağız

Esenler'deki İyilik Fuarı'nın açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah şahidimiz olsun. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de, Irak'ı da kurtaracağız, oralara da huzur getireceğiz. Hiç merak etmeyin. Biz engelleyemeyecekler." açıklamasında bulundu.