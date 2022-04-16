Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada penaltıdan Arda Güler kaydetti.
Arda Güler Kadıköy'deki ilk golünü attı
Sarı-lacivertlilerin 80. dakikada soldan geliştirdiği atakta Arda Güler topu içeriye çevirdi, Rossi gol çizgisinde topa dokunamadı. Hakem Yasin Kol, VAR uyarısı sonucunda 82. dakikada penaltı noktasını gösterdi ve 83. dakikada topun başına geçen Arda Güler, fileleri havalandırdı.
Maçın 68. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Arda, bu golle Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor müsabakalarından sonra bu sezon ligdeki 3. golünü kaydederken, Kadıköy'deki ilk golünü de atmış oldu.
- Maç topu Arda'da
- 17 yaşındaki oyuncu bu mücadele sonrasında maç topunu aldı ve hatıra olarak eve götürdü.
🌟 Kadıköy'de ilk golünü atan Arda Güler, maç topunu eve götürüyor! #Seviyoruzİşte #FBvGÖZ pic.twitter.com/rPDauwuQc7
🌟 Kadıköy'de ilk golünü atan Arda Güler, maç topunu eve götürüyor! #Seviyoruzİşte #FBvGÖZ pic.twitter.com/rPDauwuQc7— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 16, 2022