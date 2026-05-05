UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1 biten maçın rövanşında Arsenal rakibi Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek 20 yıl sonra finale yükseldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Arsenal, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i konuk etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiliz temsilcisi, 1-0 kazanarak adını 20 yıl sonra finale yazdırdı. Arsenal'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Bukayo Saka attı.
Finale yükselen Arsenal'in rakibi, Bayern Münih-PSG eşleşmesinden turlayan taraf olacak. İlk maçı PSG, 5-4 kazanmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nin sahibinin belli olacağı final mücadelesi 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.