Devler Ligi'nde ilk finalist belli oldu: Emirates'te tek gol yetti (ÖZET)

23:53 5/05/2026, Salı
Emirates'te oynanan mücadeleden kare.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1 biten maçın rövanşında Arsenal rakibi Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek 20 yıl sonra finale yükseldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Arsenal, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiliz temsilcisi, 1-0 kazanarak adını 20 yıl sonra finale yazdırdı. Arsenal'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Bukayo Saka attı.

Saka'nın gol sonrası yaşadığı sevinç.

Finale yükselen Arsenal'in rakibi, Bayern Münih-PSG eşleşmesinden turlayan taraf olacak. İlk maçı PSG, 5-4 kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nin sahibinin belli olacağı final mücadelesi 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.


ARSENAL - ATLETICO MADRİD MAÇ ÖZETİ
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
