Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu penaltı atışlarında eledi
Arsenal, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında evinde Porto ile karşılaştı. 1-0 biten ilk maçın rövanşı da 1-0 tamamlandı. Uzatmalarda skor değişmedi ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Arsenal 4-2’lik üstünlükle kazandı. Arsenal - Porto maç özeti haberimizde.
ARSENAL - PORTO MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - PORTO MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - PORTO MAÇ SONUCU
ARSENAL - PORTO MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
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26 dakika önce