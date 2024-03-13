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Spor

Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale penaltılarla turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Arsenal evinde Porto’yu konuk etti. Maçın 90 dakikası Arsenal’in 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 41’de Leandro Trossard’dan geldi. Uzatmalara giden maçta skor değişmedi ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Arsenal rakibine karşı 4-2’lik üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselen taraf oldu. Arsenal - Porto maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:47 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu penaltı atışlarında eledi
Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu penaltı atışlarında eledi

Arsenal, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında evinde Porto ile karşılaştı. 1-0 biten ilk maçın rövanşı da 1-0 tamamlandı. Uzatmalarda skor değişmedi ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Arsenal 4-2’lik üstünlükle kazandı. Arsenal - Porto maç özeti haberimizde.

ARSENAL - PORTO MAÇ ÖZETİ

Arsenal - Porto maç özetini izlemek için

ARSENAL - PORTO MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI




#Arsenal
#Porto
#Şampiyonlar Ligi
26 dakika önce
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