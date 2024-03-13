Arsenal, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında evinde Porto ile karşılaştı. 1-0 biten ilk maçın rövanşı da 1-0 tamamlandı. Uzatmalarda skor değişmedi ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Arsenal 4-2’lik üstünlükle kazandı. Arsenal - Porto maç özeti haberimizde.