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Aslan TÜMOSAN Konyaspor'a hazırlanıyor

Aslan TÜMOSAN Konyaspor'a hazırlanıyor

14:4620/04/2025, Pazar
AA
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Fernando Muslera da çalışmalarda yer aldı.
Fernando Muslera da çalışmalarda yer aldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 22 Nisan Salı günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı.



İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma organizasyonlarının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.


Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve Konya'ya giderek kampa girecek.





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