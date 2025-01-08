Aslan’da kupa mesaisi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında bugün RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, kupada Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, Eyüpspor, Çorum FK ve Boluspor ile C Grubu'nda yer alıyor. Galatasaray, bugünkü karşılaşmadan sonra organizasyonda Boluspor ve TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatında ilk maçına çıkacak. Bu sezon kupada grup maçları 24 ekibin katılımıyla 6 takımlı 4 grupta yapılacak. Galatasaray, grubunu ilk 2 sırada bitirmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

TEK EKSİK İCARDİ

Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle Galatasaray'ın bugünkü maçında forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen yıldız futbolcu, sakatlığı sebebiyle bugünkü maçta oynayamayacak.

21 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takım, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

İki genç isimle sözleşme uzatıldı

Galatasaray, genç futbolcular Recep Yalın Dilek ve Ali Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Recep Yalın Dilek ve 19 yaşındaki Ali Yeşilyurt ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme uzatıldığını belirtti.

Eren Elmalı'da imza yakın

Galatasaray, sürpriz bir transferi resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulübün, Eren Elmalı için Trabzonspor ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferde 3,5 milyon Euro bonservisin yanı sıra yüzde 20 de sonraki satıştan pay yer alacağı belirlendi. İki başkan Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan arasında geçen görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması ve Galatasaray'ın milli sol beki kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

İki takım 5 günde 2 kez karşılaşacak

Galatasaray ile Başakşehir, bu sezonki ilk randevularına bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkacaklar. İki takım ilk olarak kupada bugün Galatasaray’ın ev sahipliğinde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar ile turuncu-lacivertli takım, 12 Ocak Pazar günü ise ligde Başakşehir’in ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.

Kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, bu sezon çıktığı 26 resmi maçta sadece 4 kez kalesinde gole engel olabildi. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 maçın 13'ünde gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 karşılaşmada da topu ağlarında gördü.

Türkiye Kupası’nda Başakşehir kazanıyor

Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Başakşehir, 4 Şubat 2017 tarihinde son 16 turu maçını 2-1, 5 Nisan 2023’teki çeyrek final müsabakasını da 3-2 kazandı. İki takım arasında oynanan 9 Süper Lig, 1 ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta ise Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi.







