Ömer Erdoğan: Maçın hakkı kesinlikle 1-0 değildi

"Maalesef 1-0 mağlup olduk, hak ettik mi bence hak etmedik. Çünkü genelde dengeli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Kora kor bir mücadele vardı. Beşiktaş'ı analiz ederken belki ligde sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar ama bir gerçek var, çok kaliteli ve tecrübeli oyunculara sahipler."