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Ömer Erdoğan: Maçın hakkı kesinlikle 1-0 değildi

Ömer Erdoğan: Maçın hakkı kesinlikle 1-0 değildi

22:517/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
AA
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Teknik direktör Ömer Erdoğan
Teknik direktör Ömer Erdoğan

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Sivasspor sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.


'Kora kor bir mücadele vardı'

"Maalesef 1-0 mağlup olduk, hak ettik mi bence hak etmedik. Çünkü genelde dengeli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Kora kor bir mücadele vardı. Beşiktaş'ı analiz ederken belki ligde sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar ama bir gerçek var, çok kaliteli ve tecrübeli oyunculara sahipler."


'Maçın hakkı kesinlikle 1-0 değildi'

"Daha çok net pozisyona girebilirdik. Ama ona rağmen yakaladığımız fırsatlar, direkten dönen toplar, maalesef topta bugün bizi sevmedi. Maçın hakkı kesinlikle 1-0 değildi."


'Niyetimiz 3 yada 4 oyuncu alıp takımı güçlendirmek'

"Transfer yapmamız gerekiyor. Hücum anlamında ofansif anlamda transfer yapmaya çalışacağız. Niyetimiz 3 yada 4 oyuncu alıp takımı güçlendirmek."


Yabancı hakem hakkında

"Kendi insanımıza daha çok güveniyorum. Bu çağda bu işleri kendimizin de halledebileceğini düşünüyorum."






#Ömer Erdoğan
#Sivasspor
#Beşiktaş

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